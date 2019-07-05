В Белгороде пьяный мужчина забросал камнями автомобили во дворе

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-05T17:03:31+03:00

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В Белгороде задержали беспредельщика, повредившего два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 5 июля.

В полицию обратились сразу два местных жителя с заявлениями о повреждении их машин. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления.

По предварительным данным, пьяный мужчина в этот вечер возвращался домой. Настроение у него не заладилось, и решил он выместить злость на припаркованных во дворе автомобилях. Местный житель взял камни и стал бросать их в машины. Таким образом, он повредил крыло «Рено Логан» и крышу автомобиля «Ситроен С4». Сумма ущерба, причиненного одному автовладельцу составила около 13 тысяч рублей, другому - около 30 тысяч.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU