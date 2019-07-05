В Белгородской области двое мужчин угнали автомобиль без двигателя
В поселке Разумное полицейские раскрыли кражу неисправного авто. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области в пятницу, 5 июля.
В полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что у него украли «ВАЗ-21061». Автомобиль был неисправен.
Вскоре подозреваемых в преступлении задержали. Ими оказались двое местных жителей 22-х и 27 лет.
По предварительным данным, мужчины приметили на территории гаражно-строительного кооператива стоявший без двигателя автомобиль. Ночью приятели при помощи своего автомобиля отбуксировали его в пункт приема металлолома. Вырученные пять тысяч рублей они разделили между собой.
В настоящее время похищенный автомобиль изъяли. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ – (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU