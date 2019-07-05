2019-07-05T15:30:16+03:00
Происшествия

В Белгороде от серьезной кражи женщину спасла сигнализация на ее авто

Вора застали на месте преступления сотрудники полиции
Юлия ДИДЕНКО
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В Белгороде сотрудники полиции поймали мужчину, копающегося в чужой машине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону накануне.

2 июня около четырех часов утра правоохранители патрулировали улицы и услышали звук сработавшей сигнализации. Полицейские вошли во двор многоэтажки, где застали мужчину. Увидев стражей порядка, он бросил на землю пакет и попытался скрыться, однако его догнали.

По предварительным данным, прогуливаясь по ночному городу, мужчина заметил автомобиль «Лада Веста» с приоткрытым окном. Воспользовавшись ситуацией, ранее судимый местный житель рукой опустил стекло и открыл дверь. Из машины, принадлежащей 36-летней женщине, он похитил антирадар и около двух тысяч рублей.

Похищенное у него изъяли правоохранители. На мужчину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража совершенная, с причинением значительного ущерба гражданину).Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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