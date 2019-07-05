В Белгородской области парень украл сломанный трактор и «Волгу» без колес у фермера

СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-05T14:41:53+03:00

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В Губкине поймали 19-летнего похитителя сломанной техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области накануне.

В отдел полиции обратился 58-летний местный житель. Он рассказал, что с территории его фермерского хозяйства пропали давно неэксплуатируемые транспортные средства – трактор и легковой автомобиль «Волга». Технику он хранил под открытым небом.

Похитителем оказался 19-летний местный житель. В начале лета молодой человек при помощи манипулятора похитил трактор и впоследствии продал его за пять тысяч рублей своему знакомому. Покупателю парень сообщил, что сельхозтехника принадлежит его отцу. Новый владелец отремонтировал трактор и перепродал его неизвестным лицам уже за 50 тысяч

В 20-х числах июня парню вновь потребовались деньги. Тогда он украл у фермера старую «Волгу». Транспортное средство, у которого отсутствовали даже колеса, молодой человек продал скупщику автомобилей за тысячу рублей. В настоящее время автомобиль изъяли правоохранители. Общая сумма ущерба, причиненного фермеру, составила около 240 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU