2019-07-05T14:41:53+03:00
Происшествия

В Белгородской области парень украл сломанный трактор и «Волгу» без колес у фермера

Сломанный транспорт вор похищал с помощью манипулятора
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Губкине поймали 19-летнего похитителя сломанной техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области накануне.

В отдел полиции обратился 58-летний местный житель. Он рассказал, что с территории его фермерского хозяйства пропали давно неэксплуатируемые транспортные средства – трактор и легковой автомобиль «Волга». Технику он хранил под открытым небом.

Похитителем оказался 19-летний местный житель. В начале лета молодой человек при помощи манипулятора похитил трактор и впоследствии продал его за пять тысяч рублей своему знакомому. Покупателю парень сообщил, что сельхозтехника принадлежит его отцу. Новый владелец отремонтировал трактор и перепродал его неизвестным лицам уже за 50 тысяч

В 20-х числах июня парню вновь потребовались деньги. Тогда он украл у фермера старую «Волгу». Транспортное средство, у которого отсутствовали даже колеса, молодой человек продал скупщику автомобилей за тысячу рублей. В настоящее время автомобиль изъяли правоохранители. Общая сумма ущерба, причиненного фермеру, составила около 240 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде от серьезной кражи женщину спасла сигнализация на ее авто
В Белгородской области мужчина случайно ограбил квартиру
В Белгородской области пьяный велосипедист врезался в легковушку
В Белгородской области легковушка влетела в мотоцикл
В Белгороде мошенник украл телефон у своего приятеля во время сделки
В Белгородской области пьяная девушка угнала автомобиль незнакомца из-за испорченных планов
В Белгородской области инструктор по физкультуре детсада признан лучшим воспитателем года
Белгорордским пенсионерам мошенники предлагают пожарные извещатели по завышенным ценам
Для пожилых белгородцев организуют работу «Санатория на дому»
Белгородские студенты отправятся в «Нежеголь» изучать языки
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» признана лучшей на рынке маркетинга лояльности в России
Белгородского предпринимателя судебные приставы нашли на Кипре
Белгородец убил подругу во время исполнения экзотического танца
В Белгороде от остановки «Энергомаш» будут курсировать автобусы до нового аквапарка
Белгородцы могут узнать о состоянии здоровья…в МФЦ
В Белгороде невестка обобрала своего пожилого родственника
Белгородские «Хрустальные звездочки» вышли в полуфинал Всероссийского детского фестиваля-конкурса
Белгородская художница приоткрывает тайны древнего Средиземноморья
Под Белгородом машина «Газель» влетела в опору освещения и загорелась