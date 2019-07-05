В Белгородской области мужчина случайно ограбил квартиру

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-05T13:01:13+03:00

Житель Губкина шел к своим знакомым, но перепутал дверь и попал в чужой дом

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В Губкине поймали случайного вора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области накануне.

Днем ранее в полицию обратилась 55-летняя местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры пропали три сотовых телефона. Женщина также рассказала, что они с мужем не закрыли входную дверь на ключ, так как ждали возвращения дочери, работавшей в ночную смену. Этой ситуацией и воспользовался грабитель.

Вора быстро удалось задержать. Им оказался 31-летний мужчина, которого ранее уже судили за имущественные преступления.

Выяснилось, что 31-летний местный житель шел в гости к своим знакомым, но перепутал квартиры. Попав в чужой дом, он увидел на тумбочке в коридоре три телефона и украл их. Одним мобильником мужчина расплатился с таксистом, остальные у него изъяли правоохранители. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 5500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU