2019-07-05T12:01:07+03:00
Происшествия

В Белгородской области пьяный велосипедист врезался в легковушку

Авария произошла в Алексеевке
Юлия ДИДЕНКО
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В Алексеевке пьяный велосипедист врезался в легковушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области в пятницу, 5 июля.

Инцидент произошел накануне, 4 июля на улице Степана Разина. Пьяный 24-летний парень на велосипеде «Мерида» не предоставил преимущества в движении и столкнулся с неустановленным автомобилем.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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