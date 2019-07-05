В Белгородской области пьяный велосипедист врезался в легковушку
Авария произошла в Алексеевке
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В Алексеевке пьяный велосипедист врезался в легковушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области в пятницу, 5 июля.
Инцидент произошел накануне, 4 июля на улице Степана Разина. Пьяный 24-летний парень на велосипеде «Мерида» не предоставил преимущества в движении и столкнулся с неустановленным автомобилем.
В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU