В Белгородской области легковушка влетела в мотоцикл

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-05T11:03:43+03:00

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В Старом Осколе накануне случилось страшное ДТП с участием мотоцикла. Авария произошла 4 июля в 10.30 на проспекте Алексея Угарова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области в пятницу, 5 июля.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Хонда CR-V» ехал по проспекту Алексея Угарова и не предоставил преимущества в движении мотоциклу «Кавасаки GSX-R600». В результате чего произошло столкновение.

В аварии пострадал 38-летний мотоциклист. Мужчина получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

Всего за сутки на территории области совершено два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU