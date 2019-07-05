2019-07-05T10:39:00+03:00
Происшествия

В Белгороде мошенник украл телефон у своего приятеля во время сделки

Мужчина под предлогом показать товар жене вышел из машины знакомого и сбежал
Юлия ДИДЕНКО
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В Белгороде поймали мошенника, обманувшего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Накануне в полицию обратился 28-летний местный житель. Он сообщил о том, что его знакомый обманным путем похитил у него сотовый телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Выяснилось, что мужчина встретился с приятелем якобы для того, чтобы купить у него мобильник на подарок супруге. Но во время сделки под предлогом показать товар жене он вышел из машины и скрылся.

Правоохранители задержали подозреваемого - 36-летнего жителя Белгородского района..Он рассказал, что уже успел продать телефон за пять тысяч неизвестному.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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