2019-07-05T09:32:00+03:00
Происшествия

В Белгородской области пьяная девушка угнала автомобиль незнакомца из-за испорченных планов

Знакомая угонщицы обещала встретиться с ней, но этого не произошло
Юлия ДИДЕНКО
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В Валуйках 20-летняя девушка угнала автомобиль незнакомца, чтобы скрасить себе испорченный вечер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области накануне.

Днем ранее сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ 212140». За рулем машины находилась 20-летняя девушка. Правоохранители попросили показать ее документы, но их у нее не было. Жительница села Уразово не смогла объяснить полицейским отсутствие документов на авто, а также призналась, что водительского удостоверения никогда не получала. Ее задержали.

В отделе полиции выяснилось, что автоледи приехала из поселка Уразово в город погостить к знакомой. Однако встреча с подругой не состоялась. Тогда уже выпившая девушка решила прогуляться по улице. Возле одной из многоэтажэк она заметила припаркованный автомобиль, дверь которого была не заперта. Увидев ключи в замке зажигания, девушка села за руль и несколько часов каталась по ночному городу, пока ее не остановили сотрудники ДПС.

Позже полицейские установили владельца автомобиля и вернули ему машину.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (Угон). Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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