СЕГОДНЯ 19:38 2019-07-04T20:22:51+03:00

В Белгородской области инструктор по физкультуре детсада признан лучшим воспитателем года. Фото БелИРО.

Илья Борзых из детского сада «Солнышко» представит область на Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России»

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В БелИРО состоялась торжественная церемония награждения победителя, призеров, лауреата и участников регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2019». Лучшим воспитателем Белгородчины стал инструктор по физической культуре детского сада общеразвивающего вида № 56 «Солнышко» Илья Борзых. Он представит Белгородскую область на федеральном этапе Х Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Конкурс будет проходить в Московской области с 16 по 21 ноября 2019 года.

Также призерами конкурса признаны учитель-логопед детского сада комбинированного вида № 37 «Ягодка» Губкинского городского округа Елена Чикина, инструктор по физической культуре детского сада № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа Екатерина Белых и воспитатель детского сада комбинированного вида № 17 Алексеевского городского округа Лариса Сероштан. Лауреатом конкурса объявлена педагог-психолог Краснояружского центра развития ребенка – детского сада Любовь Литвяк.

Примечательно, что в 2019 году именно мужчины стали победителями конкурсов регионального конкурса «Директор школы – 2019», белгородского регионального этапа «Учитель года России – 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU