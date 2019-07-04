Для пожилых белгородцев организуют работу «Санатория на дому»

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-04T13:01:08+03:00

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Программу «Санаторий на дому» инициировал Комплексный центр социального обслуживания населения Краснояружского района. Районный проект рассчитан на пожилых краснояружцев и инвалидов, которые дома могут получить необходимые социально-медицинские услуги и процедуры, которые рекомендовал семейный врач. Всего 35 местных жителей станут участниками нового проекта.

В течение 10 дней каждый участник будет проходить индивидуальную программу оздоровления под контролем специалиста. Среди социально-оздоровительных услуг - помощь при проведении гигиенических процедур и при выполнении врачебных назначений, социально-адаптационные мероприятия сотрудниками центра, измерение АД и ЧСС, а также ежедневная влажная уборка и проветривание, лечебная физкультура, фитотерапия, ароматерапия, массаж, ингаляции, физиотерапевтические процедуры. По ходу программы будут организованы досуговые занятий, членов семей обучат навыкам ухода за тяжелобольными родственниками.

В проекте уже приняли участие 28 пенсионеров и инвалидов, состоящих на надомном обслуживании. Им были предоставлено 1438 социально-медицинских услуг. Участники проекта отмечают, что заметно улучшилось самочувствие и душевный настрой.

ИСТОЧНИК KP.RU