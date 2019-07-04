Белгородские студенты отправятся в «Нежеголь» изучать языки

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-04T12:32:21+03:00

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15 июля в оздоровительном комплексе «Нежеголь» состоится открытие седьмой международной летней языковой школы НИУ «БелГУ».

Международная летняя языковая школа – совместный проект НИУ «БелГУ» и Центра иноязычного образования и академического письма. Основная его цель – повышение интереса студентов к изучению иностранных языков, максимальное погружение в языковую среду, организация позитивного общения и досуга студенческой молодежи в оздоровительном комплексе «Нежеголь».

Среди почетных гостей на открытии языковой школы – проректор по международному сотрудничеству Владислав Кучмистый, начальник управления международного сотрудничества Николай Цыбуля, директор Центра иноязычного образования и академического письма Лариса Цурикова.

С 15 июля по 12 августа занятия будут проводить преподаватели английского языка Валентин Доборович и Ян Патрик Тернер, преподаватель испанского языка Омар Контрерас, преподаватель итальянского языка Алессандра Марабини.

ИСТОЧНИК KP.RU