Белгорордским пенсионерам мошенники предлагают пожарные извещатели по завышенным ценам

СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-04T16:03:40+03:00

Извещатель, стоимость которого не превышает 500 рублей, мнимые установщики предлагают за несколько тысяч

Изменить размер текста: A A

В Белгородской области активизировались «предприниматели», продающие автономные пожарные извещатели одиноким пожилым людям по сильно завышенным ценам. Под видом установщиков они встречаются с пожилыми людьми и убеждают их приобрести пожарные извещатели. Цену оборудования они называют в несколько тысяч рублей, при том, что настоящая стоимость извещателя составляет не более 500 рублей.

Подчеркнем, что установка таких приборов в домах дело исключительно добровольное, никто не вправе обязать человека монтировать в квартире или доме пожарные извещатели.

Но пожарные извещатели действительно являются одним из эффективных способов оповещения о пожаре. Они представляют собой небольшие устройства, работающие от автономного источника питания. В случае возникновения задымления извещатель издает пронзительный звук – он оповестит находящихся в помещении людей о возникшем происшествии, что позволит оперативно принять меры по его тушению либо по эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU