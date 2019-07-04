2019-07-04T16:03:40+03:00
Общество

Белгорордским пенсионерам мошенники предлагают пожарные извещатели по завышенным ценам

Извещатель, стоимость которого не превышает 500 рублей, мнимые установщики предлагают за несколько тысяч
Ирина ТАРАСОВА
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Белгорордским пенсионерам мошенники предлагают пожарные извещатели по завышенным ценам. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Белгорордским пенсионерам мошенники предлагают пожарные извещатели по завышенным ценам. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В Белгородской области активизировались «предприниматели», продающие автономные пожарные извещатели одиноким пожилым людям по сильно завышенным ценам. Под видом установщиков они встречаются с пожилыми людьми и убеждают их приобрести пожарные извещатели. Цену оборудования они называют в несколько тысяч рублей, при том, что настоящая стоимость извещателя составляет не более 500 рублей.

Подчеркнем, что установка таких приборов в домах дело исключительно добровольное, никто не вправе обязать человека монтировать в квартире или доме пожарные извещатели.

Но пожарные извещатели действительно являются одним из эффективных способов оповещения о пожаре. Они представляют собой небольшие устройства, работающие от автономного источника питания. В случае возникновения задымления извещатель издает пронзительный звук – он оповестит находящихся в помещении людей о возникшем происшествии, что позволит оперативно принять меры по его тушению либо по эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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