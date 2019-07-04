Белгородец убил подругу во время исполнения экзотического танца

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-04T10:13:41+03:00

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Новооскольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 33 - летнего жителя Чернянского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Во время следствия было установлено, что мужчина в ходе застолья приревновал свою знакомую, которая стала танцевать в обнаженном виде перед хозяином дома.

Произошло это в ночь на 2 марта 2019 года, когда обвиняемый со своей девукой распивал спиртное в гостях у жителя поселка Чернянка. Дама, которая была сильно навеселе, обнажилась с стала танцевать. Из ревности обвиняемый ударил потерпевшую. Удары кулака пришлись в голову. С повреждениями женщину доставили в лечебное учреждение, где спустя две недели она скончалась.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU