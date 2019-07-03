2019-07-03T20:15:11+03:00
Общество

Белгородцы могут узнать о состоянии здоровья…в МФЦ

Правда, бесплатно это сделать можно только до конца недели на улице Есенина в областном центре
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородцы могут узнать о состоянии здоровья…в МФЦ.Белгородцы могут узнать о состоянии здоровья…в МФЦ.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Акция «Мое здоровье» проходит в МФЦ. Специалисты областного центра медицинской профилактики проводят скрининговое обследование. Жители областного центра включительно по 5 июля могут бесплатно узнать уровень холестерина и сахара в крови, проверить работу сердечно-сосудистой системы на кардиовизоре. Рекомендации им выдадут специализированные врачи после проведенного обследования.

В рамках акции «Мое здоровье» также можно проконсультироваться с психологом, узнать о правильном питании, сне и о том, какие необходимы физические нагрузки.

Узнать о своем здоровье и проконсультироваться со специалистами можно по адресу: улице Есенина, 9, корпус 4. Время приёма – с 10:00 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде невестка обобрала своего пожилого родственника
Белгородские «Хрустальные звездочки» вышли в полуфинал Всероссийского детского фестиваля-конкурса
Белгородская художница приоткрывает тайны древнего Средиземноморья
Под Белгородом машина «Газель» влетела в опору освещения и загорелась
Пенсионерка Губкина разменяла мошеннику 10-тысячную рублевую купюру
У белгородца за долги арестовали трактор
В белгородском выставочном зале «Родина» откроется выставка работ валуйских художников
Сегодня под Белгородом на территории частного домовладения горела теплица
В белгородском суде будут рассматривать дело об избиении чайником
В Белгороде пьяная пенсионерка напала на дочь с ножом
Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
Студотряд «Фаза» начал работу на энергообъектах Белгородской области
В Старом Осколе маршрутка опрокинулась и легла на бок в кювете
Белгородского несовершеннолетнего, виновного в изнасиловании, задержали при попытке покинуть страну
Белгородцев приглашают на четырехдневный день рождения
Заместитель главного судебного пристава по Белгородской области проведет прием в Старом Осколе
Белгородец за дачу взятки в размере 130 тысяч рублей оплатил штраф в три раза больше
В белгородском дворе девушка ударила бутылкой по голове женщину, сделавшую ей замечание
Белгородцам завтра лучше запастись зонтами на случай сильных дождей
В Белгородском регионе «КамАЗ» буквально смял «Рено Логан»
Белгородец попал в колонию, продавая несуществующие автомобили
Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Сегодня, в понедельник, 1 июля, белгородцев ждет неприятный сюрприз – отключение воды
Белгородский райсуд взыскал 5 миллионов с застройщика за течь в крыше в пользу хозяйки квартиры