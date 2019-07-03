Белгородцы могут узнать о состоянии здоровья…в МФЦ

СЕГОДНЯ 20:15 2019-07-03T20:15:11+03:00

Правда, бесплатно это сделать можно только до конца недели на улице Есенина в областном центре

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Акция «Мое здоровье» проходит в МФЦ. Специалисты областного центра медицинской профилактики проводят скрининговое обследование. Жители областного центра включительно по 5 июля могут бесплатно узнать уровень холестерина и сахара в крови, проверить работу сердечно-сосудистой системы на кардиовизоре. Рекомендации им выдадут специализированные врачи после проведенного обследования.

В рамках акции «Мое здоровье» также можно проконсультироваться с психологом, узнать о правильном питании, сне и о том, какие необходимы физические нагрузки.

Узнать о своем здоровье и проконсультироваться со специалистами можно по адресу: улице Есенина, 9, корпус 4. Время приёма – с 10:00 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU