2019-07-03T16:19:55+03:00
Происшествия

В Белгороде невестка обобрала своего пожилого родственника

Сотрудники полиции задержали 36-летнюю подозреваемую в грабеже
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде невестка обобрала своего пожилого родственника.В Белгороде невестка обобрала своего пожилого родственника.Фото: "КП" Архив
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В белгородский отдел полиции №3 УМВД России обратился 62-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что жена племянника открыто похитила у него денежные средства. Оперативники задержали подозреваемую - 36-летнюю местную жительницу.

В ходе разбирательства было выяснено, что потерпевший проживает в одном доме с племянником и его супругой. Молодая женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в отсутствие мужа стала требовать у пожилого родственника деньги. Тот ответил отказом. Тогда женщина, которая знала, где пенсионер хранит сбережения, вытащила 4 тысячи рублей и ушла со своей добычей. Пожилой мужчина остановить ее не смог и обратился за помощью в полицию.

В отношении женщины, ограбившей своего родственника, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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