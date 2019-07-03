Белгородские «Хрустальные звездочки» вышли в полуфинал Всероссийского детского фестиваля-конкурса

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-03T15:51:59+03:00

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Белгородские «Хрустальные звездочки», которые вышли в полуфинал Всероссийского детского фестиваля-конкурса, примут участие в его третьем этапе. Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2008 года, а организатором является Федеральная служба судебных приставов. Конкурс уникальный в своем роде, его отличие от других в том, что участниками являются дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов.

В результате отборочного тура Александр Макарчук (15 лет, исполнительское мастерство), София Истомина (15 лет, хореография), а также Кира Ходова (11 лет, хореография) вместе с коллективом «Имидж» рекомендованы к участию в третьем этапе конкурса и награждены бюджетными путевками во Всероссийский детский центр «Орленок».

Напомним, что с 10 по 30 августа этого года в лагере «Стремительный» ВДЦ «Орленок» будет проводиться специализированная тематическая смена «Хрустальные звездочки». В этот период юные дарования из разных регионов страны отдохнут и примут участие в третьем этапе Всероссийского фестиваля-конкурса.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области желает ребятам дальнейших успехов и победы в конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU