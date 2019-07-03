Белгородская художница приоткрывает тайны древнего Средиземноморья

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-03T13:32:09+03:00

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4 июля в выставочном зале «Родина» состоится торжественное открытие персональной юбилейной выставки Елены Макаровой «Средиземноморье». Выставка из более 30 работ мастера позволит прикоснуться к тайне этого края, увидеть Древнюю Грецию, древний Египет, Сирию, Испанию, Италию и другие страны глазами художника

Напомним, что Елена Михайловна участник международного гуманитарного проекта «Мир без границ» (Москва, 2013 год, 2014 год), лауреат международного многоуровневого конкурса имени де Ришелье (Одесса,2015 год). Свою выставочную деятельность Елена Михайловна начала с 1997 года. Долгое время работала в традиционных графических техниках, особое внимание уделяя акварели. С 2008 года начала работать в технике живописи.

Художница создала две серии работ: «Присутствие древности» и «Новая экспрессия».

В экспозиции представлено более 30 работ. Их сюжеты посвящены Древней Греции, Древнему Египту, Сирии, Испании, Италии, Черногории и другим странам. Большая часть работ относится к серии «Присутствие древности». Все работы выполнены акриловыми красками на древесно-стружечной плите с использованием гипса и отделки золотом и серебром.

Юбилейная выставка Елены Макаровой «Средиземноморье» пройдет в МБУК «Выставочный зал «Родина» с 4 по 28 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU