2019-07-03T12:28:07+03:00
Происшествия

Под Белгородом машина «Газель» влетела в опору освещения и загорелась

Машина выгорела дотла, есть пострадавшие
Ирина ТАРАСОВА
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Машина выгорела дотла. Фото сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.Машина выгорела дотла. Фото сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.
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На федеральной трассе «Крым» в районе хутора Гремучего Ивнянского района, сообщают в Госавтоинспекции, 2 июля произошло ДТП: 35-летний водитель «Газели», не справившись с управлением, на полном ходу въехал в опору уличного освещения. Машина от удара загорелась и выгорела дотла. Очевидцы происшествия сообщают, что водителя и его девушку-пассажирку госпитализировали.

На место происшествия по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы был вызван дежурный караул пожарно-спасательной части № 23, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Всего на месте ДТП работало 9 человек и 3 единиц техники, в том числе от МЧС - 3 человека личного состава и 1 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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