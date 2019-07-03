Пенсионерка Губкина разменяла мошеннику 10-тысячную рублевую купюру
Пенсионерка из Губкина, одолжившая знакомому 200 рублей, получила долг 10-тысячной купюрой. Ничего не подозревая, она вернула 9800 сдачи. И лишь в аптеке, где она пыталась расплатиться поддельной купюрой, поняла, что попалась на уловку мошенника и обратилась в полицию.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полиция задержала предполагаемого преступника. Тот рассказал, что нашел две банкноты 1992 и 1993 годов выпуска в заброшенном доме, где ночевал.
Такое объяснение не спасет мошенника от расплаты. Против него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. С мужчины взяли подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU