Пенсионерка Губкина разменяла мошеннику 10-тысячную рублевую купюру

СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-03T10:12:49+03:00

О том, что купюра недействительна, женщина узнала при попытке рассчитаться ею в аптеке

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Пенсионерка из Губкина, одолжившая знакомому 200 рублей, получила долг 10-тысячной купюрой. Ничего не подозревая, она вернула 9800 сдачи. И лишь в аптеке, где она пыталась расплатиться поддельной купюрой, поняла, что попалась на уловку мошенника и обратилась в полицию.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полиция задержала предполагаемого преступника. Тот рассказал, что нашел две банкноты 1992 и 1993 годов выпуска в заброшенном доме, где ночевал.

Такое объяснение не спасет мошенника от расплаты. Против него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. С мужчины взяли подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU