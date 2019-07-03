2019-07-03T09:13:26+03:00
Общество

У белгородца за долги арестовали трактор

Гусеничный трактор может пойти в счет уплаты задолженности по налогам
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской областиФото пресс-службы УФССП России по Белгородской области
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Житель Ровеньского района из-за задолженности в размере 92 тысяч рублей по налогам может лишиться гусеничного трактора. Так как в установленный добровольный срок задолженность не была оплачена, к должнику были применены меры принудительного исполнения. Было установлено, что в распоряжении должника числится трактор. В результате был составлен акт описи ареста сельскохозяйственной техники должника.

В случае, если в установленный законом 10-дневный срок задолженность не будет погашена в полном объеме, арестованный транспорт пройдет процедуру оценки и будет передан в МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях для дальнейшей реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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