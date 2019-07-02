2019-07-02T14:36:07+03:00
Общество

В белгородском суде будут рассматривать дело об избиении чайником

Супруга пустила в ход столь необычное оружие, узнав о намерении мужа с ней развестись
Ирина ТАРАСОВА
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В белгородском суде будут рассматривать дело об избиении чайником.В белгородском суде будут рассматривать дело об избиении чайником.
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В белгородском суде разбирается дело женщины, которая избила мужа чайником, узнав в его намерении развестись, сообщают пресс-служба прокуратуры города. Чайник попал мужчине по затылку

Случилось все в апреле 2019 года. 59-летняя женщина схватила первое, что попало под руку, узнав о намерении мужа развестись с ней. Удар пришелся по затылку мужчины, которого после подобных разборок направили в больницу. Медики установили, что здоровью мужчины причинен легкий вред. Пришел конец и 35-летнему браку.

Дело об избиении чайником будут рассматривать в мировом суде Западного округа. Женщина проходит по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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