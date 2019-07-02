2019-07-02T12:45:58+03:00
Происшествия

В Белгороде пьяная пенсионерка напала на дочь с ножом

61-летняя женщина ударила ее в бок и в предплечье
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде пьяная пенсионерка напала на дочь с ножом, едва не убив ееВ Белгороде пьяная пенсионерка напала на дочь с ножом, едва не убив ееФото: "КП" Архив
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В Белгороде 61-летня пенсионерка едва не зарезала собственную дочь. Обычный бытовой конфликт мог закончиться трагедией. Поссорившись, пьяная мать напала на дочь и ударила ее ножом в бок и предплечье, сообщают в пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

37-летнюю женщину спасло то, что во время нанесения ударов лезвие ножа не задело жизненно важных органов. И теперь пожилая женщина будет отвечать за причинение легкого вреда здоровью своей дочери. Пенсионерке грозит до 2-х лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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