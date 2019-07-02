Студотряд «Фаза» начал работу на энергообъектах Белгородской области

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-02T12:01:16+03:00

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В этом году трудовые путевки для работы на энергообъектах получили студенты БГТУ им. В.Г. Шухова, Новооскольского колледжа, Валуйского индустриального техникума и Шебекинского агротехнического ремесленного техникума, обучающиеся по специальностям, связанным с энергетикой. Пятнадцать бойцов студотряда «Фаза» в течение полутора месяцев будут работать электромонтерами в бригадах Белгородского, Новооскольского, Валуйского, Шебекинского, Чернянского и Алексеевского РЭС. Ребята поучаствуют в осмотрах и ремонте электрооборудования, проверке и снятии показаний приборов учета, уборке порубочных остатков при расчистке просек, нанесении диспетчерских наименований. Все они официально трудоустроены, обеспечены спецодеждой. В течение недели пройдут обучение и проверку знаний в объеме второй группы по электробезопасности и смогут приступить к работе на подстанциях и ЛЭП.

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ИСТОЧНИК KP.RU