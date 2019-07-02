В Старом Осколе маршрутка опрокинулась и легла на бок в кювете

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-02T12:04:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 2 июля, в Старом Осколе опрокинулся маршрутный «ПАЗ». Как выяснилось, водитель маршрутки не справился с управлением и улетел в кювет. Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что в салоне автобуса кроме водителя никого не было. Обстоятельства аварии уточняются.

Похожее ДТП произошло вчера в Алексеевском городском округе. На 4-м километре дороги «Алексеевка – «Луценково» 28-летняя автоледи на автомобиле «Ваз 21120» съехала с проезжей части дороги и опрокинулась в кювет. В результате она и ее 37-летний пассажир получили травмы и доставлены в медучреждение.

Всего за вчерашний день на территории области совершено 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 5 человек получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU