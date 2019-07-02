2019-07-02T10:33:27+03:00
Происшествия

Белгородского несовершеннолетнего, виновного в изнасиловании, задержали при попытке покинуть страну

Следствие возбудило дело об изнасиловании потерпевшей, не достигнувшей 14 лет
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородского несовершеннолетнего, виновного в изнасиловании, задержали при попытке покинуть страну. Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.Белгородского несовершеннолетнего, виновного в изнасиловании, задержали при попытке покинуть страну. Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.
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Насилие над 13-летней жительницей Белгородской области произошло 27 июня 2019 года. Девушка гуляла в компании, и когда все разошлись, 17-летний житель Алексеевского района изнасиловал, и совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей. С места преступления молодой человек скрылся и был задержан при попытке покинуть территорию Российской Федерации. Алексеевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 17- летнего жителя Алексеевского района, подозреваемого в совершении преступлений предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста; иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщают в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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