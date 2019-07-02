2019-07-02T09:37:17+03:00
Общество

Белгородцев приглашают на четырехдневный день рождения

Город мастеров «Мастерславль» готовится отметить свой первый праздник
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В «Мастерславле» планируют отмечать день рождения целых четыре дня, с 4 по 7 июля. Первый день – День новоселов. Под руководством наставников ребятня построит и украсит дом, обустроит клумбы, закупит продукты для праздничного стола, приготовит угощения для гостей, а также организует собственную вечеринку в честь новоселья.

На 5 июля намечено главное событие праздничных дней – запуск новых мастерских «Планетарий» и «Ростелеком». Наставники расскажут гостям тайны планеты «Белгород», а также проведут занятие «Космос для детей». В мастерской «Ростелеком» дети в возрасте от 5 лет смогут узнать о правилах безопасной работы в Интернете, а ребята от 8 лет – освоить профессию инженера электросвязи. Те, кто старше 10 лет, изучат «Умный дом». Также готовятся к запуску сценарии, связанные с работой ИТ-специалиста, видеонаблюдением, интерактивным телевидением, созданием веб-сайтов.

В преддверии самого дня рождения «Мастерславля» 6 июля в 12.00 пройдет мастер-класс от известного сиреневода Сергея Аладина. Гости также смогут украсить футболку принтом с сиренью. А ближе к вечеру, в 16.00, руководство проекта наградит победителей конкурса детского рисунка «Мой Мастерславль».

В День рождения проекта, 7 июля, в город мастеров вход для многодетных семей будет бесплатным. Заслуженные подарки получат участники творческого конкурса по номинациям: «музыкальное искусство», «театральное искусство» и «оригинальный жанр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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