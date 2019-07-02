2019-07-02T09:27:15+03:00
Общество

Заместитель главного судебного пристава по Белгородской области проведет прием в Старом Осколе

Вместе с ним прием проведет начальник правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан
Ирина ТАРАСОВА
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Заместитель главного судебного пристава по Белгородской области проведет прием в Старом Осколе. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Заместитель главного судебного пристава по Белгородской области проведет прием в Старом Осколе. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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УФССП России по Белгородской области 12 июля 2019 года с 11.00 до 13.00 в Старооскольском районном отделе судебных приставов проведет прием граждан и представителей юридических лиц.

Прием проводят заместитель главного судебного пристава Белгородской области Паруйр Санасарович Марабян и начальник отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан Анна Сергеевна Григоренко.

Прием состоится по адресу: г. Старый Оскол, м-н Олимпийский д.52. Запись граждан производится до 9 июля по телефону 8-980-378-36-37.

Обратившимся гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством и удостоверяющую полномочия законного представителя, а также документ, удостоверяющий служебное положение руководителя организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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