2019-07-01T19:59:32+03:00
Общество

Белгородец за дачу взятки в размере 130 тысяч рублей оплатил штраф в три раза больше

Правда, сделал он это только после вмешательства судебных приставов
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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За дачу взятки в размере 130 тысяч рублей житель Старого Оскола оплатил штраф в размере 390 тысяч, а также исполнительский сбор в размере 12 тысяч. Правда, сделал он это только после вмешательства судебных приставов-исполнителей.

Накануне за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки», Свердловский суд Белгорода назначил 52-летнему жителю Старого Оскола наказание в виде штрафа в размере 390 тысяч рублей. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, предупредили, что в случае уклонения от уплаты штрафа в установленный срок судебный пристав вправе применить комплекс мер, вплоть до замены штрафа на более суровое наказание - лишение свободы.

В результате примененных судебным приставом мер должник оплатил задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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