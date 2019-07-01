Белгородец за дачу взятки в размере 130 тысяч рублей оплатил штраф в три раза больше

СЕГОДНЯ 19:59 2019-07-01T19:59:32+03:00

Правда, сделал он это только после вмешательства судебных приставов

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За дачу взятки в размере 130 тысяч рублей житель Старого Оскола оплатил штраф в размере 390 тысяч, а также исполнительский сбор в размере 12 тысяч. Правда, сделал он это только после вмешательства судебных приставов-исполнителей.

Накануне за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки», Свердловский суд Белгорода назначил 52-летнему жителю Старого Оскола наказание в виде штрафа в размере 390 тысяч рублей. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, предупредили, что в случае уклонения от уплаты штрафа в установленный срок судебный пристав вправе применить комплекс мер, вплоть до замены штрафа на более суровое наказание - лишение свободы.

В результате примененных судебным приставом мер должник оплатил задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU