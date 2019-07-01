В белгородском дворе 21-летняя девушка ударила бутылкой по голове женщину, сделавшую ей замечание

СЕГОДНЯ 17:27 2019-07-01T17:27:33+03:00

За причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей злоумышленница может получить срок до 10 лет. Фото: "КП" Архив

За причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей злоумышленница может получить срок до 10 лет

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Инцидент произошел июньским вечером в одном из белгородских дворов. 21-летняя девушка отдыхала в компании своей подруги. На замечания жильцов, что очень шумно, никто из подруг не реагировал. И когда из дому вышла женщина и обратилась с просьбой покинуть двор, в ответ получила по голове стеклянной бутылкой, которая подвернулась под руку 21-летней злоумышленнице. Здоровью женщины причинен тяжкий вред, за что ударившая ее девушка может получить срок до 10 лет лишения свободы.

Как выяснилось позже, шум во дворе привлек внимание сотрудников экипажа ГИБД. Только им удалось пресечь конфликт. Они вызвали наряд ППСП и скорую помощь.

Как сказано в медицинском заключении, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред. Следователем отдела №2 СУ УМВД России по городу Белгороду в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

ИСТОЧНИК KP.RU