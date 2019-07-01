2019-07-01T17:30:06+03:00
Общество

Белгородцам завтра лучше запастись зонтами на случай сильных дождей

На регион обрушатся ливни с грозами и градом
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцам завтра лучше запастись зонтами.Белгородцам завтра лучше запастись зонтами.Фото: "КП" Архив
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Завтра Белгородский регион накроют сильные дожди, предупреждают синоптики и спасатели МЧС. На территории региона пройдут сильные дожди при ветре до 20 м/с. Также следует ожидать гроз и града. Ухудшение погодных условий при этом не скажется на дневной температуре: местами по области она составит +27, а то и +32 градуса. Ночью столбик термометра покажет +20. Но без зонтика все же завтра на улице лучше не появляться.

Спасатели рекомендовали белгородцам по возможности не выходить из зданий во время ливня и сильного ветра, убрать все вещи с балкона, а также отказаться от дальних поездок.

Особо следует обратить внимание тем, кто находится во время непогоды неподалеку от линий электропередач. Лучше не стоять под ними и ни в коем случае не приближаться к оборвавшимся проводам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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