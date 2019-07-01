2019-07-01T15:39:13+03:00
Происшествия

В Белгородском регионе «КамАЗ» буквально смял «Рено Логан»

ДТП произошло на улице Советской в Строителе
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В Белгородском регионе в городе Строитель Яковлевского городского округа произошло ДТП. На улице Советской утром 1 июля столкнулись два автомобиля – «КамАЗ» и «Рено Логан».

Звонок о ДТП поступил на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 9.47. Когда на место происшествия прибыли спасатели, было установлено, что у легковой машины практически смята вся левая боковая часть со стороны пассажира. Есть пострадавшие.

На месте ДТП работали дежурный караул пожарно-спасательной части № 36, бригада скорой медицинской помощи, всего восемь человек и три единицы техники. В том числе привлекались и представители от МЧС - четыре человека личного состава и одна единица техники.

Причины и детали ДТП предстоит установить работникам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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