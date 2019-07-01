2019-07-01T13:07:32+03:00
Общество

Белгородец попал в колонию, продавая несуществующие автомобили

Новоявленный «предприниматель» действовал в сети интернет
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Белгородец попал в колонию, продавая несуществующие автомобили .Белгородец попал в колонию, продавая несуществующие автомобили .Фото: "КП" Архив
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Сначала с жалобой на интернет-мошенника в полицию Красноярска обратилась местная жительница. Она рассказала, что перечислили 76 тысяч рублей в качестве предоплаты за автомобиль мужчине, который должен был отправить авто из Петербурга. И предъявила фото и договор купли-продажи, высланный ей в качестве серьезности намерений продавца. Автомобиль она так и не получила. Итогом разбирательства стало заключение интернет-мошенника под стражу и суд. Он приговорен к полутора годам колонии-поселения.

Отметим, что эта жительница Красноярска – не первая жертва мошенника. Похожая история случилась с другим красноярцем. В ходе расследования выяснилось, что мошенник жил в Белгородской области и пользовался чрезмерным доверием своих жертв, обещая им товар, которого у него не было и в помине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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