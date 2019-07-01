Сегодня, в понедельник, 1 июня, белгородцев ждет неприятный сюрприз – отключение воды

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-01T10:33:21+03:00

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Сегодня, в понедельник, 1 июня, белгородцев ждет неприятный сюрприз – отключение водоснабжения с 9.00 до 17.00. Под плановое отключение воды в связи с ремонтными работами в сетях водоснабжения попали жильцы двух улиц. Ремонтные работы в течение дня пройдут в домах потребителей по улице Конева (в домах №1, №3 и №5), а также по улице Костюкова (в домах №59, №67, №67 а и №69).

Как сообщают работники «Водоканала», вода будет отключена до 17.00 сегодняшнего дня. В течение всего дня бригады ремонтников будут проводить работы в этих домах.

ИСТОЧНИК KP.RU