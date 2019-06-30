В Белгородском регионе появился свой «Форелевый рай»
20 тысяч тонн форели в год намерены производить на базе ранее существовавшего рыбхоза
В Белгородском регионе появился «Форелевый рай». Фото из открытых источников.
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В Белгородском регионе новая рыбная ферма «Форелевый рай» расположилась в Новом Осколе на базе ранее существовавшего рыбхоза. Здесь намерены, докладывали губернатору Евгению Савченко на предприятии во время его рабочей поездки в Новый Оскол, выращивать не менее 20 тонн форели. Такой мощности на предприятии достигнут через 5 лет.
На рыбной ферме уже работает инкубатор, в который весной завезли икру из Адреса и Смоленска. Первые мальки подрастают.
Отметим, что ферма обеспечит новыми рабочими местами 100 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU