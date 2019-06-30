На белгородские автобусы клеят стикеры «Возможно, автобус без тормозов»

СЕГОДНЯ 11:53 2019-06-30T11:54:55+03:00

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В соцсетях появилась информация о новом виде борьбы с нелегальными перевозчиками: на автобусы начали массово клеить стикеры с надписью «Автобус без тормозов». Нередко такие «акции» заканчиваются потасовками.

Кто клеит — не известно, но сама процедура очень напоминает «СтопХам», когда за неправильно припаркованную машину на лобовом стекле появлялась надпись. Помогут ли подобные надписи в борьбе с нелегальными перевозчиками, пока неизвестно, но вот разборки идут порой нешуточные. Их, кстати, также выкладывают в соцсети. Напоминает все это скорее новый вид развлечения. Довольно жесткий, как и многие такого типа. Непонятно при этом, что же делать пассажирам.

ИСТОЧНИК KP.RU