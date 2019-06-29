2019-06-29T20:58:22+03:00
Общество

5 тысяч белгородцев переселят из ветхого жилья

Программа переселения рассчитана на 2019-2020 годы
Ирина ТАРАСОВА
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Фото департамента ЖКХ Белгородской области.Фото департамента ЖКХ Белгородской области.
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Программа по расселению белгородцев из аварийного жилья продолжается в области. В 2019–2020 годах планируется переселить около 5 тысяч жителей, сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ. Переселение жителей из аварийного дома происходит на основании свидетельства на право собственности в соответствии с ч. 8 ст. 32 Жилищного кодекса РФ либо договора социального найма в соответствии со ст. 89 Жилищного кодекса РФ.

В случае, когда переселение происходит на основании свидетельства на право собственности, владелец имеет право на возмещение стоимости помещения. Еще собственник имеет право на получение другого жилья, чья стоимость равна выкупу.

Отдельно стоит сказать, когда переселение происходит на основании договора социального найма. В таком случае предусмотрена обязательная взаимная договоренность между муниципалитетом и собственником. И если стоимость нового жилья выше аварийного объекта, то собственник обязан оплатить разницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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