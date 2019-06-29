2019-06-29T19:12:36+03:00
Спорт

В Белгородской области проходит Чемпионат и первенство России по велосипедному спорту

В областном центре собралось 140 спортсменов из самых разных уголков страны
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области проходит Чемпионат и первенство России по велосипедному спорту.В Белгородской области проходит Чемпионат и первенство России по велосипедному спорту.Фото: "КП" Архив
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В Белгородском регионе собрались спортсмены из самых разных уголков России, чтобы провести Чемпионат и первенство РФ по велосипедному спорту. Всего приехало 140 спортсменов из Адыгеи, Крвма, Татарстана, Удмуртии, Воронежской, Иркутской, Кемеровской Курской и других областей России.

26 июня чемпионат стартовал в Белгородском районе на территории «Пикник-Парка». В первый день соревнований выступили юниоры, 27 июня выступили старшие спортсмены. 27 июня женщины преодолевали 30 километров, мужчины — 40, сообщили в пресс-службе администрации Белгородского района. С 28 по 30 июня пройдут групповым гонки.

Отметим, что по итогам соревнований будут сформирован окончательный состав национальной сборной. Эти спортсмены и примут участие в Чемпионате Европы-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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