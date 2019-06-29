Белгородец в течение месяца похитил у микрокредитной организации миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-29T11:54:44+03:00

Белгородец может получить 10 лет за финансовые махинации. Фото: "КП" Архив

Он воспользовался отсутствием начальника, который ушел в отпуск

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С заявлением о похищении 1 миллиона рублей в полицию обратилась одна из белгородских микрокредитных организаций. Похитителем оказался менеджер компании, который в течение месяца изымал деньги, воспользовавшись отсутствием начальника, сообщают в пресс-службе УМВД России по Белгородской области,

В ходе следствий, которое провели сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, было выяснено, что 29-летний работник организации сообщал клиентам МФО, которые взяли в организации кредиты под залог авто, что необходимо вернуть деньги в полном размере. Когда деньги были возвращены, молодой человек их присвоил.

Злоумышленник может получить до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU