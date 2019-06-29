Белгородец в течение месяца похитил у микрокредитной организации миллион рублей
С заявлением о похищении 1 миллиона рублей в полицию обратилась одна из белгородских микрокредитных организаций. Похитителем оказался менеджер компании, который в течение месяца изымал деньги, воспользовавшись отсутствием начальника, сообщают в пресс-службе УМВД России по Белгородской области,
В ходе следствий, которое провели сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, было выяснено, что 29-летний работник организации сообщал клиентам МФО, которые взяли в организации кредиты под залог авто, что необходимо вернуть деньги в полном размере. Когда деньги были возвращены, молодой человек их присвоил.
Злоумышленник может получить до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU