Завершилась XI Спартакиада Россети Центр и Россети Центр Приволжье

СЕГОДНЯ 06:45 2019-06-29T06:45:07+03:00

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Торжественное закрытие XI Летней Спартакиады Россети Центр и Россети Центр и Приволжье 28 состоялось июня. Два дня более 500 спортсменов-энергетиков боролись за звание сильнейших.

Было разыграно 7 комплектов наград: в волейболе, мини-футболе, шахматам, настольном теннисе, легкой атлетике, плавании, а также общекомандном зачете.

Общекомандное первенство Летней Спартакиады 2019 года завоевала команда Кировэнерго. Кубок за второе место увезли с собой коллеги из Удмуртэнерго. Бронзовыми призерами спортивных игр стали представители Белгородэнерго.

В общекомандном зачете по легкой атлетике первую ступень пьедестала заняли спортсмены Удмуртэнерго. Второе место – у команды Кировэнерго, третье – у Рязаньэнерго.

В общекомандном зачете по плаванию пальму первенства завоевали пловцы Белгородэнерго, серебро взяли Нижновэнерго, а бронзу - тульские энергетики.

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ИСТОЧНИК KP.RU