Где в Белгородском регионе есть поле со всходами дуба и рябины

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-28T16:43:53+03:00

Об этом узнали школьники из Богатенской школы, которые побывали в Ивнянском лесничестве

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Школьники Богатенской СОШ во время летних каникул посетили Ивнянское лесничество. Экскурсия началась с питомника, где им рассказали, для чего предназначен лесной питомник, показали, какой посадочный материал выращивается и в каких целях используется. Особое восхищение у экскурсантов вызвало огромное поле со всходами дуба и рябины обыкновенной.

Важным элементом в деле охраны лесов от пожаров является раннее обнаружение и мониторинг пожарной опасности. Ребятам выпала уникальная возможность в режиме онлайн увидеть работу системы «Лесохранитель». Познакомились в действии и с информационной системой дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства. Также дети ознакомились с лесохозяйственным оборудованием и средствами пожаротушения и инвентаря. Рассказали им и о последствиях лесных пожаров и необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU