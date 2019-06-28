Белгородке вернули украденный телефон стоимостью 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-28T15:47:06+03:00

За кражу мобильника стоимость 50 тысяч похититель может получить до 5 лет лишения свободы. Фото: "КП" Архив

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В отдел полиции №2 УМВД России по городу Белгороду обратилась 32-летняя женщина, которая сообщила, что у нее украли сотовый телефон стоимостью около 50 тысяч рублей. Полицейским удалось поймать вора по горячим следам, похищенное изъято.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина без определенного места жительства, ранее судимый за имущественные преступления.

Как выяснилось, пока потерпевшая каталась в сквере на велосипеде, ее рюкзак, в котором лежал мобильник, лежал без присмотра на лавочке. Этим воспользовался злоумышленник, который достал из рюкзака гаджет и скрылся. Поймать вора на горячем правоохранителям помогло то, что некоторое время спустя мужчина вернулся в сквер, где его и задержали.

Теперь похититель будет отвечать перед законом, санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU