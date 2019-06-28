2019-06-28T15:04:25+03:00
Общество

На Белгородчину надвигается непродолжительное похолодание

Синоптики прогнозируют значительное снижение температуры, грозы и сильный ветер
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Местами в городе дожди...Местами в городе дожди...Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Изменить размер текста:

Синоптики предупреждают жителей Белгородского региона о значительном (по сравнению с +32-35 градусами) похолодании. Так, сегодня в Белгороде дневная температура держится на отметке +20. Следует также ожидать, говорят в Гидрометцентре, что в регион придут грозы и сильный ветер.

Ночью 28 июня температура опустится до +12 градусов, возможен дождь. Завтра, 29 июня, в регионе будет еще прохладней – днем всего +18, а ночью столбик термометра покажет +12 градусов. В воскресенье, 30 июня также будет достаточно «прохладно» - днем температура не превысит отметку +21, а ночью опустится до +13 градусов. Возможны дожди.

С понедельника,1 июля, в регион вновь вернется жара – до +27 градусов днем и +19 ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два белгородца будут отвечать за изнасилование своей знакомой
Где в Белгородском регионе есть поле со всходами дуба и рябины
Белгородке вернули украденный телефон стоимостью 50 тысяч рублей
Белгородские спасатели вызволили из ловушки косулю
В Белгородской области во время ДТП был смертельно травмирован водитель «Урала»
4 белгородцам желание «срубить деньжат по-легкому» обернулось крупным штрафом
В Белгородской области 57-летний мужчина будет отвечать за убийство приятеля
Губернатор вслед за белгородцами возмутился вырубкой 50-летних деревьев в центре города
Юных белгородцев приглашают поучаствовать в конкурсе «Классно быть хорошим - 2019»
В Белгороде в парке Победы состоится «Белый вечер»
Белгородские энергетики начали переводить транспорт на газомоторное топливо
Белгородцы поучаствовали во Всероссийском легкоатлетическом забеге "Россия - территория без наркотиков"