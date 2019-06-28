На Белгородчину надвигается непродолжительное похолодание

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-28T15:04:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики предупреждают жителей Белгородского региона о значительном (по сравнению с +32-35 градусами) похолодании. Так, сегодня в Белгороде дневная температура держится на отметке +20. Следует также ожидать, говорят в Гидрометцентре, что в регион придут грозы и сильный ветер.

Ночью 28 июня температура опустится до +12 градусов, возможен дождь. Завтра, 29 июня, в регионе будет еще прохладней – днем всего +18, а ночью столбик термометра покажет +12 градусов. В воскресенье, 30 июня также будет достаточно «прохладно» - днем температура не превысит отметку +21, а ночью опустится до +13 градусов. Возможны дожди.

С понедельника,1 июля, в регион вновь вернется жара – до +27 градусов днем и +19 ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU