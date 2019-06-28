4 белгородцам желание «срубить деньжат по-легкому» обернулось крупным штрафом

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-28T12:39:02+03:00

С бывших сотрудников птицефабрики взыскан ущерб на общую сумму 830 тысяч рублей

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В Краснояружском районе 4 (теперь уже бывших) сотрудников птицефабрики оплатили материальный ущерб после совершения кражи на предприятии на общую сумму 830 тысяч рублей только после вмешательства судебных приставов.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав по Ракитянскому и Краснояружскому районам уведомил должников о последствиях несвоевременной оплаты задолженности. Но в установленный законом срок долги оплачены не были, в связи с чем были приняты меры принудительного исполнения.

Так, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должников, были вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении автотранспорта, а также, должникам запретили выезжать за пределы России.

Только после всех принятых мер должники явились в отдел судебных приставов и погасили задолженность и сумму исполнительского сбора в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU