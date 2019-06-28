СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-28T11:49:37+03:00

В Белгородской области 57-летний мужчина будет отвечать за убийство приятеля. Фото: "КП" Архив

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В Белгородской области 57-летний житель Губкина осужден за удар ножом в спину своего 50-летнего приятеля. Мужчина, получивший удар ножом, пытался убежать, но скончался во дворе своего дома от полученных ранений, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Белгородской области.

Как выяснилось во время следствия, 21 ноября 2018 года обвиняемый и его знакомый распивали спиртные напитки в подъезде многоэтажного дома по улице Севастопольской в Губкине. Что-то не поделили, и началась драка.В ходе разборок в ход пошел нож, которым обвиняемый дважды ударил своего 50-летнего оппонента в спину.

Убийца за совершенное преступление будет отбывать 9,5 лет в колонии строгого режима

ИСТОЧНИК KP.RU