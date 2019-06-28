Губернатор вслед за белгородцами возмутился вырубкой 50-летних деревьев в центре города

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-28T09:55:20+03:00

Вырубать ли деревья у центрального ЗАГСа, у горожан не спросили

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50-летние деревья у центрального ЗАГСа вырубили не только не спросив мнения белгородцев, но и без всякой экспертизы. Губернатор Евгений Савченко возмутился этим фактом во время недавнего совета «Белгородчина – рукотворный парк» и запретил вырубать и уничтожать растения без обсуждения.Особенно в тех случаях, когда речь идет о центре города.

Мэр города оправдывал вырубку тем фактом, что корневая система деревьев ушла в ливневую канализацию и что возраст деревьев перевалил через полвека. Пришлось Юрию Галдуну отвечать и блогерам, которые обрушили на градоначальника шквал вопросов. Мэр признал, что «нужно работать на упрждение».

Напомним, что на улице Попова идут ремонтные работы, которые включают и строительство новой ливневой канализации. Она должна помочь, так обещают в мэрии, справиться с подтоплением этого участка дороги во время дождя. Всего намечено проложить 500 метров ливневки.

Справиться ли новая ливневка с задачей, пока не ясно, а вот десятки пней на улице Попова свидетельствуют о бездумном и варварском уничтожении облика центральной части города, пишут в соцсетях возмущенные белгородцы.

ИСТОЧНИК KP.RU