2019-06-27T17:11:51+03:00
Общество

Юных белгородцев приглашают поучаствовать в конкурсе «Классно быть хорошим - 2019»

«Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о старте конкурса добрых дел
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Уже шестой год подряд проводится этот добрый конкурс. Принять участие в нем могут дети от 5 до 17 лет. На конкурс принимаются реальные истории о хороших и добрых поступках, которые совершили дети. Иллюстрации, фото- и видеоработы приветствуются. Каждый участник получит диплом конкурса. А трех главных победителей ждут комплекты спутникового ТВ. Десять призереов получат книги и доступ на образовательные сайты, еще десять участников, которые займут третье место, получат книги.

Помимо призеров в основной номинации, жюри, как и в прошлом году, определит победителей в десяти дополнительных номинациях: «Подари возможность»; «Классное видео»; «Классное оформление»; «Классная история»; «Лето добра»; «Добрые дела вместе с родителями»; «Улыбнитесь, волонтеры»; «Не пройди мимо меня»; «Журналисты добрых дел»; «Классный учитель».

Для участия в конкурсе, необходимо заполнить форму на сайте www.classmag.ru/dobro2019, прикрепить файл с работой или отправить ее по адресу: 123056, Москва, а/я 82, «Классный журнал», с пометкой «Классно быть хорошим – 2019». Положение о конкурсе можно посмотреть по ссылке: www.classmag.ru/news/20100313.

Работы принимаются до Всемирного дня доброты — 13 ноября 2019 года. Итоги будут подведены в 23 номере «Классного журнала», который выйдет 6 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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