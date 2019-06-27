В Белгороде в парке Победы состоится «Белый вечер»

СЕГОДНЯ 17:08 2019-06-27T17:08:55+03:00

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В эту пятницу, 28 июня, в белгородском парке Победы в рамках уникального городского фестиваля «Белгород объединяет» состоится «Белый вечер». Главная тема праздника – Год театра в России. Гвоздем программы станет концептуальное шоу на стыке визуального искусства и уличного театра.

Но откроет вечеринку в 19 часов выступления участников конкурса на лучшее исполнение «Белого стиха» на главной сцене парка. Отметим, что принять участие в нем может любой желающий, подав заявку в группе ВКонтакте «Молодежка 31».

Основная программа праздника начнется в 20 часов. Белгородцев ждет встреча с авторским театром «Эскизы в пространстве» из Санкт-Петербурга. Для зрителей актеры исполнят загадочный визуальный шоу-спектакль «Белый лес»! Это концептуальное шоу на стыке визуального искусства и уличного театра. Специально поставленная хореография в исполнении актеров, завораживающие куклы и интерактив со зрителем создают атмосферу волшебства и сказочности происходящего.

Еще один сюрприз – специальный гость вечера, участница вокального шоу «Голос» Людмила Соколова.

Участников «Белого вечера» также ждет розыгрыш сертификатов на спектакли Белгородского государственного академического драматического театра имени Михаила Щепкина.

Организаторы «Белого вечера» отмечают, что ранее праздник планировалось провести в ресторане «Веретено», но в связи с большим количеством желающих принять в нем участие, организаторы перенесли его в парк Победы. И просят гостей, для которых вход свободен, по возможности прийти в белом.

ИСТОЧНИК KP.RU