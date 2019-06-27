Белгородцы поучаствовали во Всероссийском легкоатлетическом забеге "Россия - территория без наркотиков"

СЕГОДНЯ 16:15 2019-06-27T16:29:37+03:00

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены, а также сотрудники правоохранительных органов вместе со своими детьми

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26 июня Белгород присоединился к Всероссийскому легкоатлетическому пробегу «Россия – территория без наркотиков». Спортивный праздник прошел в парке Победы. Участниками соревнований стали школьники, студенты, а также сотрудники правоохранительных органов вместе со своими детьми. Поприветствовать их пришли секретарь областного Совбеза Олег Мантулин, начальник регионального управления физкультуры и спорта Олег Сердюков, врио заместителя начальника областного главка МВД Александр Капустин и старший помощник прокурора области по надзору за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков Юрий Кузьмич.

Прежде чем спортсмены вышли на старт, для них провела динамичную разминку заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу (сольные композиции), чемпионка мира и Европы Анна Лихонина. Вначале состоялись детский и семейный забеги на дистанцию 500 метров, а затем – на 2 и 3 километра.

Параллельно в парке работала выставка творческих работ городского молодежного конкурса социальной рекламы «Мир глазами детей», а волонтеры раздавали прохожим профилактические листовки. Все желающие могли сдать нормы ГТО. Полицейские также организовали для белгородцев показательные выступления. Сотрудники спецподразделения «Гром» продемонстрировали боевые приемы, а кинологи вместе со своими подопечными – работу по поиску наркотиков. В завершение победителям вручили заслуженные награды. Врио председателя Белгородской региональной организации общества «Динамо» Азар Марданов также порадовал юных спортсменов сладкими призами.

ИСТОЧНИК KP.RU