2019-06-27T14:17:29+03:00
Происшествия

В Белгороде с утра на проспекте Славы разгуливал голый мужчина

Его задержали полицейские прямо на проезжей части
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
По проспекту Славы Белгорода с утра разгуливал абсолютно голый мужчина.По проспекту Славы Белгорода с утра разгуливал абсолютно голый мужчина.Фото: скрин с видео
Изменить размер текста:

С утра в Белгороде можно было наблюдать спокойно идущего по проспекту Славы абсолютно голого мужчину. Мужчину, разгуливающего в первозданном средь бела дня виде, сняли на видео и выложили в сеть Интернет. Правда, прогулка была недолгой, местные жители вызвали наряд полиции ив 9.50 его задержали сотрудники ППСП, сообщают в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили личность мужчины, выяснилось, что он - житель поселка Северный. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении мужчины составлен административный протокол, согласно которому на него может быть наложен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В социальных сетях ведется активное обсуждение причин, которые побудили белгородца выйти в таком экзотическом виде на улицу. Самые популярные версии: «рассчитался с ипотекой», «идет из налоговой», «жарко» и «протестует против повышения цен на воду».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские энергетики начали переводить транспорт на газомоторное топливо
Белгородцы поучаствовали во Всероссийском легкоатлетическом забеге "Россия - территория без наркотиков"
В Белгороде судебные приставы вместе с детьми пробежали кросс
В Белгородской области в ДТП погиб 32-летний мотоциклист
В обновление общественного транспорта белгородские власти вложат 778 миллионов рублей
Белгородца обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления
В Белгороде могут наложить запрет на многоэтажную застройку в центре
Белгородский автобус с незаконными изменениями в конструкции помещен на спецстоянку
На Лебединском ГОКе - новая техника
Белгородцев в июле ожидают три жарких фестивальных дня
На прошлой неделе на территории Белгородского региона произошло 43 загорания травы
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
Губернатор предложил белгородцам добираться на работу на велосипедах и самокатах
Игорь Маковский: «Энергетики определили путь развития – это применение новых технологий»
В Белгороде на кольцевой развязке перевернулся большегруз
Белгородским многодетным семьям повысят пособия с 50 рублей до 10 тысяч
Белгородцев вновь предупреждают об опасности
Юных художников из Белгородской области пригласили к участию в конкурсе детских комиксов
В Белгороде запущена «горячая линия» по борьбе с наркотиками
В Белгороде проверят систему оповещения
Скрывающийся от алиментов отец-белгородец признан безвестно отсутствующим