В Белгороде с утра на проспекте Славы разгуливал голый мужчина

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-27T14:17:29+03:00

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С утра в Белгороде можно было наблюдать спокойно идущего по проспекту Славы абсолютно голого мужчину. Мужчину, разгуливающего в первозданном средь бела дня виде, сняли на видео и выложили в сеть Интернет. Правда, прогулка была недолгой, местные жители вызвали наряд полиции ив 9.50 его задержали сотрудники ППСП, сообщают в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили личность мужчины, выяснилось, что он - житель поселка Северный. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении мужчины составлен административный протокол, согласно которому на него может быть наложен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В социальных сетях ведется активное обсуждение причин, которые побудили белгородца выйти в таком экзотическом виде на улицу. Самые популярные версии: «рассчитался с ипотекой», «идет из налоговой», «жарко» и «протестует против повышения цен на воду».

ИСТОЧНИК KP.RU